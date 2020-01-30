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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سرطان ينخر جسد محمد

سرطان ينخر جسد محمد

الخميس 30 يناير 2020 - 09:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - salam الخميس 30 يناير 2020 - 14:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابي ايضا عانى من المرض لسنوات وعمل جراحة ازالة القولون كامل
وتحسنت حاله قليلا وبعدها عاد المرض ولم يعمل العلاج الكميائي
1- بدى عليه بعض التحسن نفسيا وجسديا حينما تتبع الحمية
هي تجنب السكريات واللحوم لا يأكلهم الا نادرا
===عصير البصل=== انصحك به لانه حقا حسن صحة والدي
2- في النت وجدت وصفات استدعت انتباهي وتحتاج الى تجريب
هي:
- لب المشماش ثلاث حبات في النهار في الشهر الاول وحبتين في الشهر الثاني وحبة في الشهر الرابع
- وصفة القطران الحر لا اعرف نسيت كيفيت استعمالها .
الله يشفي الجميع من هذا المرض الخبيث.
وكل داء له علاج علمه من علمه وجهله من جهله.
وحتى ولو علم الاطباء علاجه لايمكنهم تقديمه لك لانه يعني توقيف جزء كبير من قطاع الصحة والصيدلة من تحقيق ارباح
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