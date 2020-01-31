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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عربة متنقلة للقهوة

عربة متنقلة للقهوة

الجمعة 31 يناير 2020 - 10:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البشير عزالدين الجمعة 31 يناير 2020 - 11:16
في الحياة و في هذه الدنيا كثير من الاعمال يمكن فعلها يكفي فقط البحث و التحلي بالصبر و الشجاعة و الارادة و حسن النية و الاهم من كل هذا ان الشباب يكتسب تجارب في الحياة يتعلم كيف يتحدث و يخاطب الاخرين و كيف يدبر امره و يومه و ينظم حياته و العمل جد مهم كيفما كان ولو في جمعية و لو مجانا لان العمل اصل الذكاء و الانسان العامل تصير الحياة بالنسبة اليه سهلة اي تتقوى لديه ملكة تجاوز الصعوبات و العراقيل و يواجه الواقع المعقد و المركب و ما قد يبدو للبعض مشاكل تصبح بالنسبة للعامل مجرد تحديات ينبغي تجاوزها كما ان العمل يعطي معنى للكسب اذ يعطي الانسان قيمة لاذنى سنتيم و ريال و درهم...و العمل يساعد في اكتساب الصحة النفسية و البدنية و النشاط الحيوي..و على الشباب عدم الاعتماد على الدولة و التوظيف و انتظار مباراة قد تأتي او لا تأتي ..فقط على الدولة خلق مناخ المبادرة باحترام القوانين و تشجيع الشباب و منح القروض و تخفيف المراقبات الكثيرة السلطوية و محاربة الرشوة و منح امتيازات للشباب في السكن و الضرائب.. و عمل المرأة ليس عيبا لا ننسى ان الرسول (صلعم) تزوج بخديجة رضي الله عناها) و هي تاجرة غنية مبادرة
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7
2 - تحية و تقدير الجمعة 31 يناير 2020 - 11:17
بصراحة الوضعية الحالية لبعض الشباب تدمي القلب و تحزنه فنراه يكافح بكل ما اوتي من قوة و عزم لربح قوت يومه بالحلال من دريهمات قليلة لا تكاد تسمن أو تغني من جوع !! لكم الله يا شبابنا و نشد بقوة على أيدي النشيطين منكم و نشجعكم و لو بكلمات فالعين بصيرة و اليد قصيرة و الغد سيكون افظل بإذن الله
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5
3 - عبدو الجمعة 31 يناير 2020 - 11:27
هذه رسالة الى المشرملين حملة السيوف والسكاكين الذين لا دين ولا ضمير لهم .
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9
4 - abdo agadir الجمعة 31 يناير 2020 - 11:30
هده الفتاة تستحق التشجيع لتكون قدوة للفتيات لمتهان مهن كانت حكرا على الرجال فقط هنيئا لها كما ندعوا الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها أمورها .
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