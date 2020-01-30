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كُتّاب وآراء
رسالة طالب مغربي بالصين
الخميس 30 يناير 2020 - 23:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عقا الجمعة 31 يناير 2020 - 01:14
قلوبنا معكم .حفظكم الله من كل شر وأجاركم من كل على وسقم وداء .وشكرا للشعب المغربي المتضامن مع أبنائه حيثما وجدو .والشكر لصاحب الجلالة الذي يستمع لنبض شعبه .وعاش ملكنا وعاش الشعب المغربي .
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