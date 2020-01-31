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كُتّاب وآراء
ضحية اغتصاب جماعي
الجمعة 31 يناير 2020 - 13:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - hitch الجمعة 31 يناير 2020 - 14:13
Que dieu protège nos enfants, notre société est malade il faut revoir notre système scolaire et éducatif et combattre toutes sortes de violence et la condamner fermement.et surtout nettoyer le pays des voyous et ils y en a beaucoup.
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