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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تدريب أطر السجون

تدريب أطر السجون

الجمعة 31 يناير 2020 - 19:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mohajir الجمعة 31 يناير 2020 - 20:09
حبذا لو يثم تدريبهم على الإستقامة والتفاني في العمل وأن يبتعدوا عن الرشوة والمحسوبية وأن يتقوا الله في المساجين وأن يعاملوهم بإنسانية وبالمثل فمنهم المضلوم والبريئ والمريض والضعيف ووو....
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2 - عبدالمالك الجمعة 31 يناير 2020 - 20:14
بعد المناظرة الافريقية التي نظمت في المغرب حول ادارة السجون بدأ تدريب موظفي السجون وكأن المغرب سيزج بنصف شعبه في السجون .هناك فيروس ينتشر في العالم دربوا اطر صحية لمقاومته لقدر الله واصاب المغرب.
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