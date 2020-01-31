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كُتّاب وآراء
احتجاج جماهير الرجاء
الجمعة 31 يناير 2020 - 19:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - موغرابي الجمعة 31 يناير 2020 - 20:12
أنا اللي محيرني هو واش هاد الناس ما عندهم حدمة ؟ كيلقاو الوقت ايسعو الراديو و يسافرو ايشجعو وخا أيام العمل(الإثنين _الثلاثاء _الأربعاء _الخميس _الجمعة ) و عندهم الوقت ايديرو وقفة احتجاجية المهم احنا بعدا مدابزين عمع كيفاش نصورو طرف دلخبز لينا و لوليداتنا و لواليدينا
2 - راديو المشاكل الجمعة 31 يناير 2020 - 20:24
اشهد انني كمتتبع رياضي مند ما يقرب 30 سنة للبطولة المغربية والكرة العالمية انه مند مجيئ هده الاداعة بدا يكتر الشغب وبعض "صحفييها" ليسوا في المستوى كل همهم هو استفزاز الجماهير وخلق الكراهية ويجب على هده الإداعة ان تغير خطها او ترحل فبل اشعال الفتنة والقبلية في المغرب.
3 - تايكة غرماد الجمعة 31 يناير 2020 - 20:25
ابطال العالم في التباكي وهز بيا لانطيح!!
السيد عبر عن رأيه وله الحق في حرية الرأي واذا كان هناك امر ما فهناك مؤسسات مختصة وهناك قضاء !!
كل هذا من اجل التأثير على قرار في نتيجة مقابلة الدفاع الجديدي والرجاء
السيد عبر عن رأيه وله الحق في حرية الرأي واذا كان هناك امر ما فهناك مؤسسات مختصة وهناك قضاء !!
كل هذا من اجل التأثير على قرار في نتيجة مقابلة الدفاع الجديدي والرجاء
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