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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تنمية كرة القدم في إفريقيا

تنمية كرة القدم في إفريقيا

الأحد 02 فبراير 2020 - 15:16

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1 - CASA F I F A الأحد 02 فبراير 2020 - 15:30
الفساد يطول ويجول بالفيفا عصابات خطيرة تتولى امورها اصبحت م ة القدم الافريقية تضاهي الكرة الاروبية لكن الاحتقار والضغوط لا تترك الكرة الافريقية تنموا كما ينبغي وترقى الى مستوى عال
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