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كُتّاب وآراء
تنمية كرة القدم في إفريقيا
الأحد 02 فبراير 2020 - 15:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - CASA F I F A الأحد 02 فبراير 2020 - 15:30
الفساد يطول ويجول بالفيفا عصابات خطيرة تتولى امورها اصبحت م ة القدم الافريقية تضاهي الكرة الاروبية لكن الاحتقار والضغوط لا تترك الكرة الافريقية تنموا كما ينبغي وترقى الى مستوى عال
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