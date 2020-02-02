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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقاش في السياسة: ضريف

نقاش في السياسة: ضريف

الأحد 02 فبراير 2020 - 21:20

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1 - استاذ من العيون الأحد 02 فبراير 2020 - 21:15
جميل قال في أحد تدخلاته "لا يمكن اطلاقا لأي عمل حزبي أو سياسي ألا يرتكز على مشروع ثقافي و مشروع فكري " .. للاسف سياسيونا اليوم بعضهم ليس له حتى مستوى الباك و أغلب الآخرين هم فقط دارسين و ليس مثقفين غالبا تجده إطار و لم يقرأ في حياته كتابا خارج تخصصه ... يجب أن يندمج المثقف في السياسة لأن هزالة العرض السياسي في المغرب اليوم ناتج عن استقالة المثقف و ترك الساحة لمن يستغل قلة ثقافة الشعب ليضحك عليه بالدين و ها نحن نحصد النتائج حزب اسلاموي فااارغ من الكفاءة
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