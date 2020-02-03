24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2013:4616:3819:0320:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "إقصاء شباب البيضاء" يشعل تحضيرات مؤتمر "البام" (5.00)

  2. إجراءات مغربية صارمة تحاصر واردات الخشب والبلاستيك والورق (5.00)

  3. الإمارات تخصص ملياري دولار لدعم تنمية موريتانيا (5.00)

  4. في البحث عن معاني "التخلف" (5.00)

  5. "البلوتوقراطية" .. دول العالم تتجه نحو نظام "الرأسمالية المتوحشة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصّة انتحار امرأة بالبيضاء

قصّة انتحار امرأة بالبيضاء

الاثنين 03 فبراير 2020 - 09:48

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.