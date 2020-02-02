24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جريمة تحت المجهر (5.00)

  2. "فيورنتينا" يكشف أسباب التعاقد مع سفيان أمرابط (5.00)

  3. الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار (5.00)

  4. كورونا (5.00)

  5. "إقصاء شباب البيضاء" يشعل تحضيرات مؤتمر "البام" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتياطات صحيّة في مكناس

احتياطات صحيّة في مكناس

الأحد 02 فبراير 2020 - 20:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - anas الأحد 02 فبراير 2020 - 20:45
تحية لرجال الدرك الملكي اللدين يقدمون خدمات جليلة للوطن في صمت و لن تجدهم يوم ما يحتجون في الشارع رغم معانتهم اليومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - افران الاطلس المتوسط الأحد 02 فبراير 2020 - 20:50
بعض الناس يقللون من خطورة هذا الوباء الحاد . مادام لم يوجد اي لقاح متوفر في جميع المستشفيات العمومية في متناول الجميع لا تزال القضية في قلق. هناك شكوك في أكل حيوان يحمل فيروسات خطيرة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن . الصنيين ياكلون كل شئ (الثعابين الخنافس الكلاب المسعورة التماسيح الضفادع جميع الحيونات البرية الغريبة. هناك شئ اخر ممكن يقع من النفايات المشعة المخبأة في قاع المحيطات أو السوائل ممكن نتوقع من الصين اي شئ
Certaines personnes sous-estiment la gravité de cette épidémie aiguë et mortelle Tant qu'il n'y a pas de vaccin disponible dans tout hôpitaux publics accessibles à tous, le problème reste préoccupant. Il des doutes existent à la consommation d'animal porteur de virus dangereux qui n'ont pas encore été détectés.les Chinois mangent de touts (serpents, coléoptères, chiens enragés, crocodiles, grenouilles et tous animaux sauvages étranges.il y a autre chose possible à partir des déchets radioactifs cachés dans le fond d'océan ou des fluides.ont Peut tout attendre des Chinois
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - شكرا جلالة الملك الأحد 02 فبراير 2020 - 21:19
شيء يثلج الصدر و يجعلنا نفتخر ببلدنا المغرب. شكرا جلالة الملك و شكرا لرجال الصحة و رجال الدرك و الشرطة و جند الخفاء و أطقم مطارات المغرب و الوقاية المدنية و أعوان السلطة و جميع الواقفين بكل حزم و جدية على حصر مجال تفشي وباء كورونا القاتل في المغرب. نسأل الله للشباب المغربي العائدين من الصين موفور الصحة والعافية و ان يلحقوا قريبا بذويهم سالمين غانمين إن شاء الله. حفظ الله المغرب من كل داء و جعله أمنا مؤمننا بألطافه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - Mostafa الأحد 02 فبراير 2020 - 21:22
نسال الله السلامه والعافيه لجميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - افران الاطلس المتوسط الأحد 02 فبراير 2020 - 21:24
faut aussi mettre tous le personnels navigants et stewards isolés et pratiquer le lavages des appareils ayant servit de liaison direct (Casablanca /Beijing) depuis le (16/01/2020)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.