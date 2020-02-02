24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/02/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:21
|13:46
|16:37
|19:02
|20:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- جريمة تحت المجهر
- تأمُّلات.. في تعاطي التفاهة
- موناليزا والنموذج التنموي المغربي البديل
- "فيورنتينا" يكشف أسباب التعاقد مع سفيان أمرابط
- "بروسيا دورتموند" يعير الكبابري إلى نادٍ بلجيكي
- العثماني: إبقاء الساعة الإضافية من "زيادات الخير" على المغاربة - (97)
- قافلة الأحرار في الريف - (91)
- البوليساريو تُواصل استفزاز المغرب بميليشيات في المنطقة العازلة - (71)
- مغاربة مرحّلون من "بؤرَة فيروس كُورونا" بالصين يصلون إلى المملكة - (54)
- الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمهات طلبة الصين
الأحد 02 فبراير 2020 - 20:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - يعقوب المنصور الأحد 02 فبراير 2020 - 21:28
كل الشكر الجزيل والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وسائر السلطات المعنية التي قامت بواجبها تجاه الطلبة العائدين من ووهان الصينية
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1