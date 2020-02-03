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كُتّاب وآراء
أبطال كرة القدم المكفوفون
الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - إسماعيل الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:49
رعاكم الله وسدد خطاكم إلى الأمام إن شاء الله وأقول لبض الناس احمدوا الله على نعمة البصر فهؤلاء الاعبين حباهم الله بنعمة البصيرة قبل البصر والسلام عليكم
2 - omar us الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:53
عيب و عار تكون الأرضية كارثية لناس ماكايشوفوش فين غاديين. واش يا مسئولين بغيتوهم يطيحوا و يتهرسوا. الله يكون مع ذوي الاحتياجات الخاصة في هاد البلاد.
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