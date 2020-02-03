24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/02/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الهوية التاريخية لمدينة تطوان تتشكل بين نبع العيون ورمز الرمان
- هكذا يستغل ليفربول "البيانات الضخمة" للفوز بالدوري الإنجليزي
- هكذا تفض قوات الحماية والتدخل أحداث العنف بالسجون المغربية
- ضريف: "البام" خليط غير منسجم لن يقطع مع "تعليمات المخزن"
- نقاش في السياسة: ضريف
"البلوتوقراطية" .. دول العالم تتجه نحو نظام "الرأسمالية المتوحشة" (5.00)
الوالي الزروالي: مقاربة المغرب تعتبر المهاجرين غير النظاميين ضحايا (5.00)
"المتمرد الأصم" .. الموسيقى تخلّد 250 عاما على ميلاد بيتهوفن (4.67)
- العثماني: إبقاء الساعة الإضافية من "زيادات الخير" على المغاربة - (128)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تلوح مجددا بخيار الحرب ضد المغرب - (95)
- الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر - (61)
- دموع الآباء وزغاريد الأمهات تستقبل العائدين من "بؤرة كورونا" - (33)
- من ووهان إلى بنسليمان .. تفاصيل رحلة إفلات من "جحيم كورونا" - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طلبة ووهان بمشفى مكناس
الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - omar us الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:52
لا تنسوا انه ليس كل حامل الفيروس تظهر عليه أعراض المرض. و ماذا عن طاقم الطائرة و رجال الأمن الم يجب عزلهم كذلك؟ و ماذا عن الطائرة نفسها و الحافلات هل تم عزلها عن الاستعمال لمدة معينة؟ راه الى خرج هاد الفيروس في المغرب سيطحن الأخضر و اليابس لاننا ما مجهزينش مزيان
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1