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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طلبة ووهان بمشفى مكناس

طلبة ووهان بمشفى مكناس

الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:35

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1 - omar us الاثنين 03 فبراير 2020 - 15:52
لا تنسوا انه ليس كل حامل الفيروس تظهر عليه أعراض المرض. و ماذا عن طاقم الطائرة و رجال الأمن الم يجب عزلهم كذلك؟ و ماذا عن الطائرة نفسها و الحافلات هل تم عزلها عن الاستعمال لمدة معينة؟ راه الى خرج هاد الفيروس في المغرب سيطحن الأخضر و اليابس لاننا ما مجهزينش مزيان
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