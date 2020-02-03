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كُتّاب وآراء
مغاربة تحت الحجر الصحيّ
الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سكفاندري الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:55
هاذا الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات و الجهاز الهضمي (البول و البراز) هل المسؤولين اخذوا بعين الاعتبار هادشي ؟ حيث هفوة واحدة قد تسبب الكارثة و نحن دولة على قد حالها و لكن عندنا المرسيدس و الرونج روفر.
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