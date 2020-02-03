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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة تحت الحجر الصحيّ

مغاربة تحت الحجر الصحيّ

الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:30

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1 - سكفاندري الاثنين 03 فبراير 2020 - 16:55
هاذا الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات و الجهاز الهضمي (البول و البراز) هل المسؤولين اخذوا بعين الاعتبار هادشي ؟ حيث هفوة واحدة قد تسبب الكارثة و نحن دولة على قد حالها و لكن عندنا المرسيدس و الرونج روفر.
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