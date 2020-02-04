24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/02/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:19
|13:46
|16:39
|19:04
|20:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مدرب "تشلسي" يتحسر على عدم التعاقد مع زياش
- تبادل اتهامات يرافق وفاة رضيع بمشفى السويسي
- أمرابط يفضّل التنافسية على 500 مليون سنتيم
- يوفنتوس الإيطالي يراهن على تألق "ثنائي مغربي"
- جريمة تحت المجهر
"العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)
خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)
- بوريطة يرفض "المزايدات" حول الموقف المغربي من "صفقة القرن" - (109)
- رصاصات الشرطة تضع حدّا لحياة "حامل سيف" - (90)
- كاتب مغربي يطلق نداءً للانضمام إلى "ضحايا حكومة العدالة والتنمية" - (89)
- الدار البيضاء تخصص خمسة ملايير لترميم كنيسة "القلب المقدس" - (62)
- القوات المسلحة الملكيّة تتقدم في ترتيب أقوى الجيوش عبر العالم - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليوم العالمي للسرطان
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 18:48