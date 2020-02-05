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كُتّاب وآراء
تحرير الملك العمومي
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 09:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ZakariaJ الأربعاء 05 فبراير 2020 - 10:18
الحل ساهل، شوف ليك محال كبير و دير فيه سلعتك. ولا كري جوج محلات. مادام عندك السلعة كثيرة عندك المدخول كثير.
الخطأ اللي كاين ان الجماعة مدفعاتش ليكم الفاكتورة. لأن عملية بحال هادي كتكلف ميزانية.
كان من المفروض انكم انتما اللي تحيدو داك الشيء فمدة اسبوع و إلا تتكلف شركة خاصة بهاذ العمل و يسدو ليكم المحلات حتى تخلصو.
الله يصلطني عليكم.
الخطأ اللي كاين ان الجماعة مدفعاتش ليكم الفاكتورة. لأن عملية بحال هادي كتكلف ميزانية.
كان من المفروض انكم انتما اللي تحيدو داك الشيء فمدة اسبوع و إلا تتكلف شركة خاصة بهاذ العمل و يسدو ليكم المحلات حتى تخلصو.
الله يصلطني عليكم.
2 - yassin الأربعاء 05 فبراير 2020 - 10:24
أتمنى أن تكون مثل هذه الحملات لتحرير الملك العمومي في جميع المدن، وتحية كبيرة لشجاعة العامل والمنتخبين للقيام بتنظيف هذه الاوساخ وإعطاء جمالية للمدينة ولتحويل هاته الاسواق العشوائية لأسواق نموذجية نقية وتحترم المواطن الذي ذاق ذرعا من التسوق وسط الاوساخ والازبال وعدم الانتظام والعشوائية
3 - حقيقة الأربعاء 05 فبراير 2020 - 10:31
من الاحسن تكري محل كبير حيث عندك المدخول حمد لله ام الجماعة غير حررت الملك العام لي هو طريق راجل لي كنمشو بعيدا عن شمس والمطر
4 - فاطمة لحرش الأربعاء 05 فبراير 2020 - 10:43
الصرامة تم الصرامة هي الحل . وخلق اجواء جميلة وليس عشوائية كما يسعى الى ذلك سماسرة اغنياء يقتاتون من الفوضى ويخلقون اجواء لبيع الغش والامراض والمخذرات . فاذا كنا بلد نقول عنه ان يجعل نصب عينيه ملايين من السياح . فعلينا بتنظيم مدننا وفرض القانون وتدمير اي احتلال عمومي وفرض غرامات على اصحاب المقاهي والدكاكين والطاكسيات الذي يحتلون كل مكان فارغ من ساحات وبجانب الحدائق والعمارات والابواب التاريخية . هناك امكنة وضعت للفراشة ولكنهم يرفضونها ويفرضون قانونهم الغابوي وهو عدم احترام النظام والبيع بالطرقات وابواب المنازل والمستشفيات . لذا وجب عليهم القبول بالامكنة التي تضعها الدولة بشروط وفي حالة الرفض متابعتهم قانونيا . البلاد لن تسير قدما الى الامام بالفوضى .هناك دول ومجتمعات في العالم تقدمت بقوانين جزرية لمصلحة البلاد وهذا ما نحتاج اليه احيانا
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