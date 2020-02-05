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كُتّاب وآراء
أقدم شجرة في أفريقيا
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 16:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - tarik الأربعاء 05 فبراير 2020 - 16:32
Ils faut vérifier l'état de santé de ce tronc ,je craint qu'un jour il vas faire des victime cette arbre est mort depuis long temps
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