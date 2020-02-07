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كُتّاب وآراء
سوق الكلب في حلة جديدة
الجمعة 07 فبراير 2020 - 10:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - Amzwag الجمعة 07 فبراير 2020 - 10:57
المشكل المطروح على الصعيد الوطني ليس توفير الفضاءات والتجهيزات، المشكل هو الحفاظ عليها، لذلك وجب العمل على تنظيم حملات تحسيسية أو فرض مقابل للاستفادة من هذه الفضاءات..لأنه قيل فابور كيهرس البابور..ولكم واسع النظر.
2 - تغيير الاسم الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:23
الا يمكن تغيير هذا الاسم؟؟ من قلة الاسماء!!!!!
3 - sup الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:29
هل انتهت الاسماء؟ كي يسمى بهذا الاسم؟ سبحان الله!سوق الكلب؟ اللهم ان هذا منكر
4 - ولد الدرب الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:30
هادشي مزيان الله يجعل هاد المواطنين لي عيستعملو هاذ الفضاء من الصالحين اسم على مسمى
5 - rachid الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:34
عارفين الحي الي جا فيه مابين الحي الراقي والحي تحت عتبة الفقر والجريمة والفساد والاكتضاض والوسخ يعني الى معملوش الحراسة يوميا وبالمقابل المادي سوف تصبح ارض قاحلة
6 - ملاحظ الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:36
فضاءات،انارات، حدائق، طرقات... جميلة لكن كيف يجب الحفاظ عليها في مستواها الأنيق؟ مع العلم بأن مستوانا الفكري ضعيف إن لم اقل منعدم.
7 - Imad الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:44
BONJOUR A TOUS, JE FELICITE LES HABITANTS DE LA REGION DE CE NOUVEL ESPACE QUI EST VRAIMENT BEAU, ET J'APPELLE à LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN PAR LES RESPONSABLES, ET LE RESPECT ET LA PROPRETé PAR LA POPULATION.
UN SALUT A 1 - Amzwag
AVEC QUI JE PARTAGE L'IDEE/
UN SALUT A 1 - Amzwag
AVEC QUI JE PARTAGE L'IDEE/
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