24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. في الحاجة لعلم النفس السياسي (5.00)

  2. احتجاج ضد مون بيبي (5.00)

  3. "الجوكر" يمهّد الطريق أمام "فينيكس" للتتويج بأوسكار أفضل ممثل (5.00)

  4. الملك يدعم "التسريع الصناعي" بتدشين "مدينة الابتكار" بأكادير (5.00)

  5. مدن المهن والكفاءات ترى النور .. والبداية من "سوس - ماسة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سوق الكلب في حلة جديدة

سوق الكلب في حلة جديدة

الجمعة 07 فبراير 2020 - 10:46

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Amzwag الجمعة 07 فبراير 2020 - 10:57
المشكل المطروح على الصعيد الوطني ليس توفير الفضاءات والتجهيزات، المشكل هو الحفاظ عليها، لذلك وجب العمل على تنظيم حملات تحسيسية أو فرض مقابل للاستفادة من هذه الفضاءات..لأنه قيل فابور كيهرس البابور..ولكم واسع النظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - تغيير الاسم الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:23
الا يمكن تغيير هذا الاسم؟؟ من قلة الاسماء!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - sup الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:29
هل انتهت الاسماء؟ كي يسمى بهذا الاسم؟ سبحان الله!سوق الكلب؟ اللهم ان هذا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ولد الدرب الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:30
هادشي مزيان الله يجعل هاد المواطنين لي عيستعملو هاذ الفضاء من الصالحين اسم على مسمى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - rachid الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:34
عارفين الحي الي جا فيه مابين الحي الراقي والحي تحت عتبة الفقر والجريمة والفساد والاكتضاض والوسخ يعني الى معملوش الحراسة يوميا وبالمقابل المادي سوف تصبح ارض قاحلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ملاحظ الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:36
فضاءات،انارات، حدائق، طرقات... جميلة لكن كيف يجب الحفاظ عليها في مستواها الأنيق؟ مع العلم بأن مستوانا الفكري ضعيف إن لم اقل منعدم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Imad الجمعة 07 فبراير 2020 - 11:44
BONJOUR A TOUS, JE FELICITE LES HABITANTS DE LA REGION DE CE NOUVEL ESPACE QUI EST VRAIMENT BEAU, ET J'APPELLE à LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN PAR LES RESPONSABLES, ET LE RESPECT ET LA PROPRETé PAR LA POPULATION.
UN SALUT A 1 - Amzwag
AVEC QUI JE PARTAGE L'IDEE/
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.