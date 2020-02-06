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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صرخة أساتذة التعاقد

صرخة أساتذة التعاقد

الخميس 06 فبراير 2020 - 23:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستاذ فرض عليه التعاقد الخميس 06 فبراير 2020 - 23:53
نطالب بإيجاد حل لتعويضات الأساتذة بمديرية طرفاية إسوة بزملائهم المرسمين في نفس المديرية و نفس المؤسسة أيضاً
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-4
2 - استاذ مسؤول الخميس 06 فبراير 2020 - 23:56
قانون التشغيل على مستوى الأكادميات هو قانون واضح وتم قبوله من طرف هؤلاء المحتجين ووقعوه بمحض إراداتهم وهم يهللون ويطبلون واليوم يطالبون بإلغاء هذا التعاقد . بمعنى يطلبون بإلغاء تشغليهم ولذا يجوز للأكادميات قبول إلغاء العقود وتسريح المتعاقدين وانتهى الأمر بمعنى هذه بتلك. والسلام عليكم ورحمة الله.
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2
3 - رشيد الخلفي الخميس 06 فبراير 2020 - 23:56
هل تعتقدون ان الحكومة سوف تتراجع عن التعاقد؟ هل تتخيلون انكم سوف تلوون يد الدولة و تجبرونها على التوظيف في ما يسمى سلك الوظيفة العمومية؟ لم يسبق ان تراجعت حكومة او دولة عن قراراتها الا ناذرا جدا و في كل القارات..هذا نضال عبثي خاسر مسبقا و لا حاجة لمواصلته بهذا الشكل القديم...ثم المغرب ليس وحده من يطبق نظام التعاقد بل هو معمول به في كل القطاعات بما فيها الحساسة مثل الامن و الجيش...الدولة باغية التعاقد فهي التي تقرر الشروط و ليس العكس...الحل الوحيد هو النضال من داخل الاحزاب و فوز حزب بالاغلبية يكون قد وعد بالتراجع و الغاء التعاقد فقط ... اخيرا التعاقد معمول به في الجامعات في اوربا و قد تجد استذا متعاقد مدة سنوات قبل ان يجد منصبا ما و هذا اصبح من الامور العادية و المغرب يتجه نحو نفس الاتجاه..
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4
4 - مواطن الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:27
لكي يتأكد للمغاربة قاطبة ان المسؤولين يحملون هم إصلاح المدرسة العمومية فيجب على الدولة ان تفرض عليهم تدريس أبنائهم فيها والسلام
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-1
5 - رجل تربية الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:30
لقد وقعتم وثيقة التعاقد وانتم فيما اعتقد في كامل قولكم العقلية
السلام عليكم
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3
6 - غيور الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:41
واسي الكرعي ، يجب ان تدعوا ايضا الاساتذة المتعاقدين خاصة في التعليم الابتدائي ان يحسنوا من مستواهم المعرفي راه والله الى عيب وعار اساتذة لا يعرفون اساسيات اللغة الفرنسية والعربية والله الى عيب وعار وكيقريو ولاد الناس ، اقسم برب الكعبة ان بعض المعلمين المتعاقدين غير متمكنين اطلاقا من اساسيات اللغة الفرنسية واللغة العربية ، تخيل معي ان استاذا لا يعرف علامات اعراب الجمع المؤنت السالم وآخر يجد صعوبة في التفريق بين النعت السببي والبدل اما اللغة الفرنسية فحدث ولا حرج ، كل ما اطلعت على دفاتر ابنائي اجد العجب العجاب ، انا آسف جدا ، لكن يجب تصفية المدرسة من غير المتمكنين حتى يتلقى ابناء المغاربة نفس المعارف .
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3
7 - سعيد الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:57
اظن انهم اشتاقو للأمن الوطني والقوات المساعدة والمخزن المتنقل اتمنى ان يرحبو بهم جيدا وان يكون الترحيب في المستوى الجيد فتحية للمخزن الذي يحافظ على الأمن والاستقرار
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