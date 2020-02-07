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كُتّاب وآراء
فوضى في مؤتمر البام
الجمعة 07 فبراير 2020 - 18:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
1 - Mohamed fr الجمعة 07 فبراير 2020 - 18:55
أحزاب سياسة فاشلة أحزاب الخراب والفساد والمصالح والامتيازات،لايهمهم مصلحة الوطن والمواطن فقط نفسي نفسي،
2 - بودنيب الجمعة 07 فبراير 2020 - 18:56
انظروا الى النماذج التي كانت الدولة تدعمها ووضعت رهن اشارتها جميع الامكانيات قبل انتخابات 2016؟
وتتساؤلون لماذا فقد الشباب ثقته في الاحزاب وفي المؤسسات التمثيلية ، الجواب عندكم في الفيديو
الله اعفو علينا
وتتساؤلون لماذا فقد الشباب ثقته في الاحزاب وفي المؤسسات التمثيلية ، الجواب عندكم في الفيديو
الله اعفو علينا
3 - امازيغيا حرة جدا الجمعة 07 فبراير 2020 - 18:57
الذين فشلوا في تدبير امورهم الشخصية يستحيل أن ينجحوا في تدبير شؤون الوطن والمواطنين.
حزب العصابة والمؤامرة
صدق الاستاذ برحيلة حين كتب مقال ضرورة حل الاحزاب الحالية.
حزب العصابة والمؤامرة
صدق الاستاذ برحيلة حين كتب مقال ضرورة حل الاحزاب الحالية.
4 - الأحزاب الكرتونية الجمعة 07 فبراير 2020 - 18:58
ومسائل لمادا حال البلاد متظهور و الجواب حضر في هدا الفيديو أحزاب منافقة لا تفهمها مصالح الشعب بل همها الوحيد المنفعة الخاصة لا غير الوصول للمنصب للسطو على أموال الشعب
5 - عادل الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:00
لا حول ولا قوة الا بالله.. واش هادو هوما اللي غادي يزيدو بالبلاد للقدام؟؟.. مضاربين على مناصب ديال الويل..بنادم عما ليه الطمع عينيه للاسف... اذا اسندت امور البلد لمثل هؤلاء فوالله لن نرى الا السواد يحيطنا وداكشي اللي غايخليه العثماني غايكملوه هادو.
6 - بلعياش الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:01
أجي......زعما هاذو مضاربين على ودنا احنايا ؟ محال !! أنا جاب ليا الله بحال إلا كل واحد راه يدافع على المصلحة ديالوا. ولكن اللي أعلينا كاملين نلاحظوه ونفرحوا ليه هو مستوى الكفاءات الذي يمتلكه مناظلي بعض الأحزاب بحيث أصبح من شبه المؤكد أننا سنواصل طريقنا إلى الوجهة المعلومة...
الحاصيل:"الله يجيب الخير.
الحاصيل:"الله يجيب الخير.
7 - تيزنيتي الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:03
واخيرا اتضح للعيان نوع الاحزاب التي تحكم المغاربة في كل مأتمر فوضى على من يتسابقون على الكعكة ربما عزوف المغربة كانوا على حق احزاب المصالح لا احزاب السير بالمغرب الى الامام جماهير الرجاء وجهت رسالة للعالم على مايعانيه المغاربة نتيجة السياسات اللا شعبية خذلتم المغاربة جميع الاحزاب الى مزبلة التاريخ وحان الوقت للشباب المغربي ضد الديناصورات الحزبية هرمتم وجاء دوركم مقولة معمر صحيحة%
8 - فرانز كافكا الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:05
مول الفيستا بيضا تيهرس الكرسي و الطابلة في اول الفيديو ههههههه
عزيزي المواطن هؤلاء لا يتناطحون حول مصالحك او كذا ...الصراع هنا على أشده حول اللحم بالبرقوق و اتاي و كعب غزال فقط ...
وااااا ناري تيدابزو على الغذا ههههه
إنه منظر و مشهد يلخص حقيقة اﻷحزاب المغربية و السياسة بصفة عامة في المغرب
عزيزي المواطن هؤلاء لا يتناطحون حول مصالحك او كذا ...الصراع هنا على أشده حول اللحم بالبرقوق و اتاي و كعب غزال فقط ...
وااااا ناري تيدابزو على الغذا ههههه
إنه منظر و مشهد يلخص حقيقة اﻷحزاب المغربية و السياسة بصفة عامة في المغرب
10 - من المغرب الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:06
قوم جُهّل، يعبرون عن مستواهم المتدني و تخلفهم، المهم من قبل حزب الإستقلال دابزوا بطباصل و دابا هادو ب حواجز و حنا مساكين نمشيوْ نتاخبوا عليهم وا فيقوا يا لمغاربا خاص هادوا كاملين يتبدلوا جميع هاد لأحزاب مصالحينش.
11 - مغربي متابع الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:07
من سمات التخلف الصراخ عند الحوار واستعمال العنف الغير المبرر.
ما المغزى من إسقاط السواتر الحديدية التي وضعت أساسا للمساهمة في النظام؟ أهؤلاء هم الذين سوف يمثلون الشعب في المستقبل؟ نعم يمكن أن يمثلوا المغرب في المصارعة الحرة وسباق الصراخ أما في البرلمان فلا.
ما المغزى من إسقاط السواتر الحديدية التي وضعت أساسا للمساهمة في النظام؟ أهؤلاء هم الذين سوف يمثلون الشعب في المستقبل؟ نعم يمكن أن يمثلوا المغرب في المصارعة الحرة وسباق الصراخ أما في البرلمان فلا.
12 - الحواجز الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:09
اتفق الرفاق على ان يتفرقوا . يجب ازالة الحواجز على الاتراء الغير المشروع؟؟؟
13 - بوجمعة الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:09
شاهدت الڤيديو مع ابني الصغير، فسألني من هؤلاء: قلت له هؤلاء من سيدبرون شؤون البلاد.
14 - خالد F الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:10
التراكتور ليس قادرا على تنظيم مؤتمر فمابالك بتسيير شؤون دولة، هل هذا هو حزب الأعيان كما كان يقال؟
لقد سبق لي أن رأيت صدفة مؤتمرا حزبيا لأحد أقوى الأحزاب في فرنسا، الشرطة في كل مكان، والناس هادئة والأعلام الفرنسية تزين المكان، الحافلات والسيارات منظمة، ولا وجود لمخربين، كما أن وضع بطاقة الإنخراط إجباري للدخول لقطع الطريق على المخربين كما جاء في مؤتمر البام المهزلة. ثم يأتي من ينتقد فرنسا العظيمة.
لقد سبق لي أن رأيت صدفة مؤتمرا حزبيا لأحد أقوى الأحزاب في فرنسا، الشرطة في كل مكان، والناس هادئة والأعلام الفرنسية تزين المكان، الحافلات والسيارات منظمة، ولا وجود لمخربين، كما أن وضع بطاقة الإنخراط إجباري للدخول لقطع الطريق على المخربين كما جاء في مؤتمر البام المهزلة. ثم يأتي من ينتقد فرنسا العظيمة.
16 - عبدو الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:12
صراع الأصالة مع المعاصرة...مثل هذه المناظر تزيدنا كرها للسياسة وتزيد المشهد السياسي قتامة في هذا البلد....لا حول ولا قوة إلا بالله
17 - said الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:16
هادو لي بغينا يقادو بلااد دبا عرفت بلي حنا عمرنا مغنوصلو الشي نتيجه مع هاد النصابه المعتوهين خاص يتم تشطيب علا هاد حزب نتمى المغاربه كملين ميلوحوش حتا ورقه علا هد المعتوهين
18 - المصطفاوي الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:16
حريرة ( البام ) غير المتجانسة المكونات تغرق في الحموضة ولبسالة ديال والو.
19 - ولد الشعب الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:17
هرمنا وشاخ الكلام على العوائد !!!! ماذا عسانا نقول، هل هؤلاء النمادج هم الذين سيعول عليهم للإرتقاء بالبلاد؟؟؟ الأكيد و الواضح من مهازلهم أنهم لا يتصارعون من اجل الزعامة السياسية ...قد يأتي يوم لا يجدون من يذهب لصناديق الإقتراع.
20 - filali الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:17
الفوضى والعنف هي السمة التي يتقاسمها كل الأعضاء المتحزبين قبل وبعد دخول قاعة المؤتمر وهي الصورة البئيسة التي تعبر عن المستوى الهزيل والغني عن التعريف كيف لنا ان نتق في هؤلاء ونضع مستقبل البلاد ومساره بين أيدي من يستعرض عضلاته قصد الظفر بمقعد يخول له الاستحواد على الحزب بينما نحن نحتاج الى مهندسين ومنظرين وعقلاء واعون بضرفية الأحداث التي تمر منها البلد وفي مقدورهم تطوير الإقتصاد والصحة والتعليم وزرع الأمل في نفوس الشباب.
21 - Le pauvre Marocain الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:17
Rgarder la democratie du parti PAM qui veut gouverner notre pays
22 - من روما الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:18
قالو باك طاح فسوق قالو راه من لخيما خرج مايل واش هادو لدايرين هاد الحالة أش غادي يستافد منهم الشعب أنا أتكلم على كل الاحزاب لا انتمي لأي حزب مواطن حر
23 - احزاب الكا رتون الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:20
عولنا على هاد الاحزاب تقدمنا بكري
مهزلة و تصرفات تبين مدى انحطاط المستوى لدى سياسيينا
هزلت
كرهتو بنادم فالسياسة
مهزلة و تصرفات تبين مدى انحطاط المستوى لدى سياسيينا
هزلت
كرهتو بنادم فالسياسة
24 - خالد الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:20
الدولة التي تساعد مثل هذه الأحزاب من أموال الشعب يجب أن تحاكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
25 - عادل بوموجة الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:21
الكل يريد حلب البزولة (رزق المغاربة) جميع الأحزاب في المغرب بدون استثناء يتصارعون من أجل الفوز بالبزولة ، بالله عليكم مادا فعلوا جميع الأحزاب الذين تناوبوا على المغاربة سوى الإستغناء والسرقة والنهب لأنهم يعلمون علم اليقين لا يوجد لا حسيب ولا رقيب , زعمة راه كايضاربوا حبا في هذا الوطن أو في هذا الشعب هاهاهاها ماذا عساي أن أقول سوى اعطاكم الله وجدتم شعب اهبيل مامسوقش همه الوحيد هو بطنه وفرجه والمسلسلات التركية وعادل الميلودي والطراكس وسعد المجرد ، خوذوا ما اعطاكم الله
26 - آش هاد شي الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:23
هما بينتهم ومدّبزين و آش غادي ديرو مع الشعب؟
28 - saad الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:27
هدا هو حال الاحزاب المغربية لا تضم بين فئاتها إلا أصحاب المصالح ،الوصوليون ،أصحاب الثروات المجهولة المصدر و الأميون همهم الوحيد مصالحهم الشخصية و الأمثلة كثيرة عن مظاهر النعمة التي ظهرت علي الكثير من الرعاة منهم أظن انه حان الوقت لوضع قطيعة نهائية مع هاته الأحزاب الفاسدة و البحث عن بديل آخر يمثل آنال و آلام هدا الشعب.
29 - الطيب بنكيران الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:28
من يعتقد ان هؤلاء يتناطحون لخدمة مصالح البلد والعباد فهو واهم. اول أمس شاهدنا مبارك الرمي بالكراسي، والبارحة تمتعنا بمقابلة رمي الصحون، واليوم اتحفنا الوافد الجديد برمي الحواجز، واعتقد ان الأيام القادمة ستفرز لنا مفاجئات لم نكن نتوقعها. " المناضلون " يتصارعون للاقتراب من الماءدة للاستحواذ على ما تبقى من الكعكة.
30 - oujdi الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:28
quand je vois des images pareilles de partis politiques, j'ai décidé de ne plus voter
31 - كترت الهم الضحك الجمعة 07 فبراير 2020 - 19:29
هادو هوما اللي تستناهم ايسرو لباد هههه
والله العضيم الى الشوهة ،
السياسيين رجعو ابحال الشمكرا هاهوما اصحاب ها هوا ابدا دق الناب
والله العضيم الى الشوهة ،
السياسيين رجعو ابحال الشمكرا هاهوما اصحاب ها هوا ابدا دق الناب
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