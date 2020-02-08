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كُتّاب وآراء
الأمطار وأسعار الخضر
السبت 08 فبراير 2020 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - رحال مسكين السبت 08 فبراير 2020 - 15:56
هذا السنة سنة جفاف بامتياز فلم يحصل ان وصلت درجات الحرارة الى هذه المستويات في اوخر يناير وبداية فبراير وانعدام كلي للأمطار منذ منتصف دجنبر يعني فترة الأمطار كان فيها الجو صحو والحرارة مرتفعة وهدوء وتجاهل تام المسؤولين لانهم ينتظرون التعليمات كالعادة !!
بغياب الأمطار في هذه الفترة تكون الفرشة الماءية في خطر مما يهدد ملايين المواطنين بالعطش في وقت الحر رغم ذلك حكومة العثماني تنتظر التعليمات كعادتها ومن يصدر التعليمات مامسوقش وما عارف والوا اش طاري
بغياب الأمطار في هذه الفترة تكون الفرشة الماءية في خطر مما يهدد ملايين المواطنين بالعطش في وقت الحر رغم ذلك حكومة العثماني تنتظر التعليمات كعادتها ومن يصدر التعليمات مامسوقش وما عارف والوا اش طاري
2 - Immigre السبت 08 فبراير 2020 - 16:10
Pluie ou pas pluie les fruits et légumes sont toujours chères au Maroc à cause de plusieurs facteurs gazoline
Transports et frigos no more comment
Transports et frigos no more comment
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