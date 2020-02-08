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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طلبة ووهان يشكرون الملك

طلبة ووهان يشكرون الملك

السبت 08 فبراير 2020 - 16:32

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1 - الواقعي السبت 08 فبراير 2020 - 16:42
خاص إدماجهم فالتعليم المغربي حتى لا تضيع عليهم سنة دراسية و التكفل بهم الى حين انتهاء دراستهم.يجب ايضا تعويضهم عن الخسائر و تمكينهم من منحة دراسية في المغرب و توفير إقامة لهم
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