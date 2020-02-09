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كُتّاب وآراء
سيارات الدولة في مؤتمر البام
الأحد 09 فبراير 2020 - 12:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - مغربي قح الأحد 09 فبراير 2020 - 12:52
باقين حتى مانجحوا متكين على الدولة بعدا !!!مساكن ضاربوا بيناتهم من أجل مصلحة الوطن!!!
2 - مغترب الأحد 09 فبراير 2020 - 12:55
لقاوها سايبة بدون حسيب ولا رقيب عدد سيارات الدولة الأكبر من نوعه فالعالم و بماركات غالية جدا و سكان المناطق التي ينوبون عنها تحت عتبة الفقر أودي مكاينش معامن و العقاب سيكون بمقاطعة المهزلة الإنتخابية المقبلة
4 - تايكة غرماد الأحد 09 فبراير 2020 - 12:58
والدولة اللي باغيا هذه الوضعية !! فلولا تواطؤ المخزن وتساهله مع مواليه وعبرهم يمرر إجراءات لا شعبية مقابل الامتيازات اللامحدودة بدون مساءلة وتكريس اللاعقاب
5 - المصطفاوي الأحد 09 فبراير 2020 - 12:59
لا عجب في ذلك، أليست الدولة هي التي صنعته، وتبنته وأغذقت عليه من خيرات البلد ما فاضت منه الجيوب.
6 - khd الأحد 09 فبراير 2020 - 13:00
والدول الغنية والصناعية المسؤولين ديال هم معندهمش هاد النوع من السيارات نحن عندنا ناس يموتون بالجوع والفقر والبرد. والموولين ديال البلاد يركبون سيارات فاخرة. هادا مشي منكر اللهم ان هادا منكر.
7 - مقاول الأحد 09 فبراير 2020 - 13:02
ايوا فين هو جطو ومجلسه؟ هل من حكامة أم في الأمر تواطؤ؟
8 - mekkaoui moulay lhoussaine الأحد 09 فبراير 2020 - 13:04
الاحزاب جزء لا يتجزأ من الدولة اين المشكل ، من يدفع مصاريف القاعات و مصاريف التنقل ومصاريف الصحافة و مصاريف الانتخابات و و و اليس الدولة ، المصاريف من جيوب المواطن والأحزاب غير صالحة لا تؤثر الا النخب ، والتأثير يكون كيف نكسب الانتخابات و الهدف هو المناصب و الناس غافلون عن الحقيقة .
مجرد راي .
مجرد راي .
9 - روح الوطنية الأحد 09 فبراير 2020 - 13:07
روح الوطنية فين كاينة ومصالح الشعب شعارات كادبة باينة من سيارات فاخرة روح الوطنية كاينة عند المادويخ
10 - عبد الحفيظ الأحد 09 فبراير 2020 - 13:10
لا حسيب ولا رقيب لهذا نحن في مصاف الدول المتقدمة
11 - متتبع الأحد 09 فبراير 2020 - 13:11
بالإضافة إلى سيارات الدولة M و J هناك أيضا سيارات الدولة المكتراة في إطار صفقات عمومية وتحمل ترقيما مدنيا عاديا.
12 - kamal الأحد 09 فبراير 2020 - 13:11
عندما يكون عضو الجهة او رئيس الجماعة يعتبر المنصب له و يجب توريته لإبنه فطبيعي سيتعامل مع ممتلكات الدولة ممتلكات خاصة .... أهلا بك في المغرب
13 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 09 فبراير 2020 - 13:11
أين المراقبة والمحاسبة اللهم إن هذا منكر المواطنون لم يجدوا ما يسمونه به الرمق والبعض يستغل سيارات الدولة لحضور مؤتمر الحزب قيل أن تكلفة انعقاده تفوق مليار ويأتي مليون هل المؤتمر أفضل من بناء المستشفى في إحدى المناطق النائية
14 - فرانز كافكا الأحد 09 فبراير 2020 - 13:13
أقسم برب العزة هاد الماركات الغالية جدا ديال طومبيلات ما عند باباه ترامب و لا باباه ماكرون و لا اﻹنكليز و لا السويد
هل السيد جطو ماغايقولش لهذو أنهم يهدرون المال العام ... قمة الحكرة و الظلم و الفساد اشعر بها و أنا أرى سبيطارات بدون ادوية و لا ادوات و مدارس بدون مراحيض و لا طاولات و اسقف تقطر ... و هؤلاء تيتبردوا علينا ب audi و ميرسيديس و الجاكوار ...
هل السيد جطو ماغايقولش لهذو أنهم يهدرون المال العام ... قمة الحكرة و الظلم و الفساد اشعر بها و أنا أرى سبيطارات بدون ادوية و لا ادوات و مدارس بدون مراحيض و لا طاولات و اسقف تقطر ... و هؤلاء تيتبردوا علينا ب audi و ميرسيديس و الجاكوار ...
15 - عادل الهاشمي الأحد 09 فبراير 2020 - 13:14
الحبة والبارود من دار القايد، ماشي مشكل مالهم اش خاسرين؟؟؟
16 - said الأحد 09 فبراير 2020 - 13:14
يجب سحب 90% من سيارات الدولة لانها هدر للمال العام , تخيل كمية الامول التي سنربحها , المشكلة هي ان الموضفين التي ستسحب منهم سينتقمون من الدولة لهذا يجب مراقبتهم , ايضا لايجب شراء السياراة الفاخرة يجب فرض ارخص سيارة في السوق dacia او لمعجباتوش اشري من جيبو
17 - عبدالقادر جرسيف الأحد 09 فبراير 2020 - 13:15
انا بغيت غير نعرف اين هو منتوج داسيا المغربي ولا هداك يبقا غير للمغضوب عليهم. والله المغرب لا زاد خطوة لقدام مادام هذا المنكر سائدا.
18 - المتتبع الأحد 09 فبراير 2020 - 13:19
ان لم تستحيي افعل ما شيت *المال السايب تيعلم السرقة*
19 - jamila الأحد 09 فبراير 2020 - 13:23
إن لم تستحي فافعل ماشئت خرجتو على لبلاد الله يأخذ فيكم الحق
20 - عبد العزيز الأحد 09 فبراير 2020 - 13:25
الأحزاب المغربية عالة على الشعب المغربي.ميزانيات ضخمة تستعملها هذه الأحزاب التي تخدم نفسها وأصحابها.
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