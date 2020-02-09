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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقاش في السياسة: أوزين

نقاش في السياسة: أوزين

الأحد 09 فبراير 2020 - 23:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اللهم إن هذا منكر الأحد 09 فبراير 2020 - 22:10
"ثلاثة ملايين لا تكفي للبرلمانيين" هذا إذلال للشعب. يعني البرلماني خصو يتبرع و المواطن خصو ياكل الخبز و يتكمش
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2 - karimsweden الأحد 09 فبراير 2020 - 22:59
في مملكة السويد يحصل البرلماني عل درهم30000 + تعويضات السفر أثناء العمل في الشهر و تكفيهم و في المغرب لا تكفي حلل و ناقش.
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