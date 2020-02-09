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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جماهير جزائرية في البيضاء

جماهير جزائرية في البيضاء

الأحد 09 فبراير 2020 - 17:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زهير الأحد 09 فبراير 2020 - 19:03
من قلب صحرائنا الغالية المغربية أقول خاوى خاوى للجمهور الجزائري الشقيق وأرحب به في بلده الثاني المغرب. كم أتمنى فتح خط مباشر بين العيون عينييا والجزائر العاصمة
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18
2 - منير أمريكا الأحد 09 فبراير 2020 - 19:05
هكذا تكون الروح الرياضية، في النهاية تبقى لعبة كرة قدم. ديما رجاء.
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