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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إتلاف مخدرات بطنجة

إتلاف مخدرات بطنجة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 09:50

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1 - مغربي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:43
طريقة اتلاف بدائية تؤدي إلى تضرر الساكنة و الحيوانات أليس هذا مخدر و الرائحة تنتقل عبر الهواء .
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