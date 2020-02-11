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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج ضد حافلات الرباط

احتجاج ضد حافلات الرباط

الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:37
كما هو الواقع في الرباط كان يقع في الدارالبيضاء مع بيس المدينة ومع هذه الشركة التي لا يوجد اسمها الا على صدريات تلك الوجوه البئيسة. هذه الطبقة من المجتمع تهان داخل الحافلات من طرف اولئك المراقبين الذين يبرزون انيابهم فقط في الضعيف اما اولئك المشرملون فلا يستطيعون الاقتراب من احياءهم وحتى ان تواجدوا في الحافلة بدون تذكرة لا يكلمهم احد..
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2 - nabil الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:04
لا حول ولا قوة الا بالله .
اظن ان على المسؤولين اعادة النظر في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و منحهم ميزة خاصة .
لكنني اعاتب المنتخبين بالدرجة الاولى لان هذا واجبهم .
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3 - عدنان الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:11
على حسب تجوالي ، ان اغلب دوي الاحتياجات الخاصة في العالم ، كايخلصو الحافلات و الترامواي و القطارات. اما في المغرب بغاو الحافلات بالمجان!!! راه كاينين فيهم ليعندو تجارة او حرفة او موظف او بائع او.... يعني كاين ليعندو دخل ديال السلم 11 . نكونو واقعيين و مانخدموش العاطفة ، خاص تعطى ليهم بطاقة خاصة لفعلا ماخدامش او ماعندو حتى حرفة او بمعنى اخر يكون عاجزا 100%. ‘ شكرا
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