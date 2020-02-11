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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أقدم حارسة سيارات

أقدم حارسة سيارات

الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - zayed الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:56
ليس عيبا . العيب هو أن يبيع الانسان لحمه.
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2 - عبدالقادر جرسيف الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:01
حرفة شريفة الله يعينها،لو كانت تريد الاغتناء لسلكت طريقا اخر،لكن الظاهر انها بنت الاصول.
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3 - حتا الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:03
تحية والف تحية لكل مرآة شريفة عفيفة نتمنا من الله العفاف لكل سيدة
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4 - سعيد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:18
رغم اختلافي معك في التوجه اتضامن معكيك امراة طموحة وخدومة
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