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كُتّاب وآراء
أقدم حارسة سيارات
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - zayed الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:56
ليس عيبا . العيب هو أن يبيع الانسان لحمه.
2 - عبدالقادر جرسيف الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:01
حرفة شريفة الله يعينها،لو كانت تريد الاغتناء لسلكت طريقا اخر،لكن الظاهر انها بنت الاصول.
3 - حتا الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:03
تحية والف تحية لكل مرآة شريفة عفيفة نتمنا من الله العفاف لكل سيدة
4 - سعيد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:18
رغم اختلافي معك في التوجه اتضامن معكيك امراة طموحة وخدومة
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