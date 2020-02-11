24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/02/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:13
|13:47
|16:44
|19:11
|20:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة
- لعروسي يخوض في "تحولات النزاعات المسلحة"
- زياش يتعافى من الإصابة ويخوض تداريب ناديه
- مراكز دولية تنادي بحرية باحثَين إيرانيين معتقلين
- السرقة تجر شابّين إلى الحراسة النظرية ببرشيد
طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)
- العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية - (254)
- وهبي .. أمازيغي يقودُ دفة "البام" بحنكة المحامي وتمرّد "اليساري" - (65)
- مستثمرون إسرائيليون يطرقون باب السوق المغربية في 2020 - (58)
- رصيف الصحافة: رحلة عذاب مع "لارام" تفجّر غضب السفير البريطاني - (57)
- قاضي التحقيق يمدد الاستماع لدنيا باطمة في ملف "حمزة مون بيبي" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكم جيّد وواقعة أم درمان
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:55