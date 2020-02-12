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كُتّاب وآراء
هشاشة ملاعب القرب
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 09:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - سليم الأربعاء 12 فبراير 2020 - 09:52
هدا يعني أن المسؤولين لايعرفون مامعنى الصيانة أو ادا عرفوها يرددون ليس لنا المال و المعدات و حتى ادا فكروا في طلب ميزانية فيتم تحويلها إلى اتجاه آخر أو اختلاسها...الخ المهم هو التشبت بالغيبيات و السماوي...الأرضي لا شجاعة و لا قدرة ولا معرفة و لا علم لهم به ... بالنسبة إليهم ينبت بفضل الشتاء فقط و بدون عمل أو شقاء. ونحن ليس لنا ماء...المهم جميع السلبيات فاناء واخد لكي لا يصدعون رأسهم... باللعب ! و سيكبر الأطفال و ينسون ...كم حاجة قضيناها بتركها. مستقبل و صحة الأطفال و الشباب ...في كف عفريت المخدرات و ووو
2 - mmm1962 الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:08
au lieu de parler ramassez les déchets jeter par les jeunes
3 - عصام الأربعاء 12 فبراير 2020 - 10:10
الغش جاري لينا في الدم ماشي غير فيعقوب المنصور راه تقريبا المغرب كامل هاد الملاعب هكدا دايرين راه بالسيف المقاول أو الشركة المكلفة خاصها تخدم وتهلى فالتقنيين ديال الجماعة وديال العمالة وووووو أش غادي يشيط ليها تتولي تاكل من الغش وفي جميع الميادين سيروا قلبوا على بنايات الدولة مدارس مستشفيات طرق ........ كلشي متيفوتش شهر من ورا تدشين وتيبداو الفضايح لا حول ولا قوة الا بالله
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