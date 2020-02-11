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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التعددية اللغوية بالمغرب

التعددية اللغوية بالمغرب

الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 21:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إلى أولحاج الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 22:08
الدارجة ليست لغة ولم تكن لغة ولن تكون لغة المغاربة. إنها مجرد بقايا وأشلاء من لغات ولهجات أخرى. وتبقى لهجة زنقاوية أو مجرد كلام مقاهي ولا ترقى إلى أي مستوى لتصبح لغة قائمة بذاتها ولا يشرفنا أن تكون لغتنا وتبقى لغة الشارع.
وبالتالي لماذا لا تكون صريحا وتعترف بهجومك وعداءك للغة العربية وخدمتك لأسيادك الذين بعثوا ببعض ممثليهم الذين يظهرون إلى جانبك ؟
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2 - ايت لحوس المهدي الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 22:09
كيفاش لفرنسية غنيمة لنا؟ كيفاش؟ واش فعلا تعرف من قال الكلمة حقا و متى و كيف؟ انه كاتب ياسين و هو كاتب جزائري من اصول قبائلية و قال انه اضطر للكتابة بالفرنسية لمخاطبة المستعمر الفرنسي الذي اباد الثقافة و الشخصية الجزائرية بكل مكوناتها و عمل على استعمار ثقافي ذهني و استبدال اللغة و الاسماء اي نزع كل مقومات الشعب الجزائري و جعله فنطوشا ختويا فارغا لا قوة و لا عقل و لا اخلاق و لا فكر و لا ارادة...قالها كاتب ياسين الذي قاوم الاستعمار بقوة الاستعمارىالعنيب بالجزائر - هل تدرك معنى الاستعمار انذاك ام ماذا؟ انه القتل و في مظاهرة سطيف قتل المستعمر في يوم واحد 45 الف جزائري فقط في يوم واحد..و هو ما نتج عنه جنون ام كاتب ياسين و كاتب ياسين اخضع مرات لاعدام وهمي بالرصاص من طرف المستعمر و طردوه من المدرسة و قاوم لعيش لوحده في الحياة و اخد القلم و خاطب المستعمر مثلما يأخد جندي بندقية المعتدي و يقاوم بها لرد المعتدي و دحره..و بعد الحرب توقف كاتب ياسين عن الكتابة بالفرنسية و شرع يكتب بالعربية و الامازيغية و الدارجة مسرحيات الشعبية... اليوم البعض غباء يدافع و يهيأ للمستعمر جبنا و بلادة لم يسبق لها مثيل.
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