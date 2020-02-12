24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/02/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:13
|13:47
|16:45
|19:12
|20:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة"
- إيفانكا ترامب تشيد بتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في المغرب
- التمويل التعاوني والتشغيل الذاتي للشباب
- الملك يدشن "أركانة" للإنصات وتوجيه الشباب إلى سوق الشغل
- الجيش الملكي يهزم الرجاء في "الكلاسيكو" بهدف الإيفواري غيدي
قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء (5.00)
تقرير: فيروس "كورونا" يهدد منتجي النفط في العالم بضربة مزدوجة (5.00)
ربط التعدد اللغوي بحقوق المواطنة يثري النقاش في معرض الكتاب (5.00)
- قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء - (126)
- "إخوان العثماني" يتهمون الوزير العلمي بـ"استهداف الاقتصاد التركي" - (126)
- كفالة بـ 3 ملايين تفتحُ الحدود في وجه مُغتصب قاصر بمراكش - (106)
- تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم - (91)
- المملكة تمنعُ وصول الأسماك المغربية إلى أسواق سبتة المحتلة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صرخة الجمهور القنيطري
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 18:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - متتبع الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:21
جميل . أحسنتم . هكذا أرادت الدولة أن تتبدل المطالب . من المطالبة بالعيش الكريم . وووو . إلى مَطالب تهم فتنة العصر . المرجو منكم مراجعة أنفسكم .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2