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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صرخة الجمهور القنيطري

صرخة الجمهور القنيطري

الأربعاء 12 فبراير 2020 - 18:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - yazid الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:13
كرة القدم إدمان. الله إيشافي كل مدمن.
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2 - متتبع الأربعاء 12 فبراير 2020 - 19:21
جميل . أحسنتم . هكذا أرادت الدولة أن تتبدل المطالب . من المطالبة بالعيش الكريم . وووو . إلى مَطالب تهم فتنة العصر . المرجو منكم مراجعة أنفسكم .
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5
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