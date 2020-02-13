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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الذبيحة السرية بعين عودة

الذبيحة السرية بعين عودة

الخميس 13 فبراير 2020 - 13:50

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ملاحظ الخميس 13 فبراير 2020 - 13:58
أصبح اللحم ب90 درهم في الدارالبيضاء.المهم أن تبقى الطاقة الشرائية للوزراء والبرلمانيين في المستوى لأنهم يمثلون النخبة،أما عامة الشعب فبإمكانهم ٱقتناء لحم الكلاب والحميروالقائمة طويلة ومتنوعة.
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