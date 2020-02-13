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كُتّاب وآراء
الذبيحة السرية بعين عودة
الخميس 13 فبراير 2020 - 13:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظ الخميس 13 فبراير 2020 - 13:58
أصبح اللحم ب90 درهم في الدارالبيضاء.المهم أن تبقى الطاقة الشرائية للوزراء والبرلمانيين في المستوى لأنهم يمثلون النخبة،أما عامة الشعب فبإمكانهم ٱقتناء لحم الكلاب والحميروالقائمة طويلة ومتنوعة.
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