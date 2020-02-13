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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخيانة الزوجية في القانون

الخيانة الزوجية في القانون

الخميس 13 فبراير 2020 - 11:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ahmed الخميس 13 فبراير 2020 - 11:49
الله يعافينا ويبعد علينا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن.
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10
2 - charif الخميس 13 فبراير 2020 - 11:52
ليس هناك قانون كافي ورادع في مسألة الخيانة الزوجية وذلك من واقع عشته شخصيا ويظل القانون حبر على ورق فعلى سبيل المثال وجدت أختي زوجها مع عشيقته في منزل الزوجية وبحضور السلطات ولم يتم اتخاذ اي اجراء في حقه رغم الاعترافات التي دونتها سرية الدرك من طرف العشيقة فالواقع شيء اخر دعونا من الإدعاء من ان هناك قانون ومسطرة متابعة لا شيء في المغرب يفرح لدى كفى من التنظير الفارغ
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6
3 - مغربي الخميس 13 فبراير 2020 - 11:55
واللي مزوج بالفاتحة التانية او.. كينديرولو
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-1
4 - aziz الخميس 13 فبراير 2020 - 12:08
مع كامل الاسف فالقضاء المغربي يفتح الف باب وباب ومليون تخريجة فيتيه المظلوم بين الفصول وينجح الظالم في المراوغة والتحايل مع الدفع المسبق وقضية البيدوفيلي الكويتي ليست بعيدة
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5
5 - طالب باحث الخميس 13 فبراير 2020 - 12:13
البنات القضاء الزجري ا لذي يسهر على تطبيق فصول القانون الجنائي لا يعترف بالعلاقة الزوجية الا اذا كانت موثقة اي ان هناك عقد زواج اي عقد نكاح وان كان من ترتبطين به متزوجا فانك ستذهبين الى عوكاشة ولو شهدت لصالحك النكافة والطلبة الذين حضروا الحفل .
اما قضاء الاسرة الذي يسهر على تطبيق مدونة الاسرة فيمكن داخل الاجل الذي حددته وزارة العدل اثباث العلاقة الزوجية بالشهود الحفل مع انتفاء الموانع الشرعية .
اذا هناك فرق بين القضاء الزجري الذي لا يعرف الا الحبس او الغرامة وفي المقابل هناك القضاء الاجتماعي او قضاء الاسرة لا يحكم بالحبس ولكن يبث في ثبوت الزوجية الطلاق النفقة اثبات النسب ........ الخ والاستاذ الم بالموضوع في جميع جوانبه .
اوا دابا معمركم تسبقوا هاداك الشي لكانوا كياخروه جداواتنا بحال هاديك السيدة الي كانت على علاقة بالمحامي .
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