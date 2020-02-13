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كُتّاب وآراء
سكان باشكو ينتظرون الترحيل
الخميس 13 فبراير 2020 - 09:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 13 فبراير 2020 - 10:19
الوعاء العقاري بالدار البيضاء يكاد يُفرغ وأحياء الصفيح لم تنتهي لان التخطيط فاشل حيت بنيت مدينتين هم الرحمة والغفران وهناك أخرى تجهز في ضواحي مديونة.. واحدة من هذه المدن كانت تكفي لاواء كل الكريانات وأصحاب المباني العشوائية بجهة العاصمة الاقتصادية. لكنهم يفضلون هجرة من مدن أخرى على حل مشكل السكن لابناء المدينة والنتيجة فراشات وعربات مجرورة..
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