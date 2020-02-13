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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سكان باشكو ينتظرون الترحيل

سكان باشكو ينتظرون الترحيل

الخميس 13 فبراير 2020 - 09:48

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1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 13 فبراير 2020 - 10:19
الوعاء العقاري بالدار البيضاء يكاد يُفرغ وأحياء الصفيح لم تنتهي لان التخطيط فاشل حيت بنيت مدينتين هم الرحمة والغفران وهناك أخرى تجهز في ضواحي مديونة.. واحدة من هذه المدن كانت تكفي لاواء كل الكريانات وأصحاب المباني العشوائية بجهة العاصمة الاقتصادية. لكنهم يفضلون هجرة من مدن أخرى على حل مشكل السكن لابناء المدينة والنتيجة فراشات وعربات مجرورة..
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