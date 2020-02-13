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كُتّاب وآراء
أذكى شعب في العالم
الخميس 13 فبراير 2020 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ابن سوس المغربي للأسف الخميس 13 فبراير 2020 - 16:20
بالنسبة إلى أذكى شعوب العالم أعتقد اليابانيين الصينيين و كثير من شعوب آسيا المان انكليز فرنسا و أوربا بالنسبة للمغرب عندما نرى شعب متعلم واعي نظيف يحب وطنه شعب بلده نظيف منتج يعرف كيف يعيش مكاينش الوسخ السبان المعيار الحشيش و تدمير الصحة يبحث عن الأفضل يعرف ماذا يأكل ينتج يبحث عن التوفق بالعلم والمعرفة و العمل آنذاك سا نقول اننا من الشعوب الذكية اذكيا في التقدم الحضاري ماشي في تيحراميات
2 - ابن سوس المغربي، ماشي حنا الخميس 13 فبراير 2020 - 16:24
نحن في المغرب لا تنطبق علينا صفة شعب ذكي، لأن الشباب منهار غارق في المخدرات تدمير الصحة دمار شامل فقير ويزيد مكفسها على راسو
3 - hassan الخميس 13 فبراير 2020 - 16:29
دكاء = تقدم والتقدم هو ان تعيش في الامان من جميع جوانبه ولك كامل الحرية لتصنف نفسك هل انت دكي ؟
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 13 فبراير 2020 - 16:30
لو كانوا اذكياء ما استسلموا للمخذرات والمسكرات.. لو كانوا أذكياء ما صاروا عبيدا للسجائر والشيشا والنفحة.. لو كانوا أذكياء لعرفوا طريق الاستقامة وما تخطوا حدود الله.. إبليس أذكى الخلق فبماذا نفعه ذكاؤه؟؟؟
5 - ان كنت ناسي افكرك الخميس 13 فبراير 2020 - 16:37
الذكاء يقاس بالانجازات على مستويات الحياة المختلفة,وليس بالادعاء و الكلام,ففي علم النفس,من يكرر شيئا باستمرار و يعلنه للاخرين,انما هو في حقيقة الامر,يشعر بعكس ذلك ويحاول خداع نفسه
6 - مغربي من الريف الخميس 13 فبراير 2020 - 16:47
في نظري المتواضع قبل الخوض في ذكاء المغاربة كل انسان كيفما كان جنسه ودينه وعرقة ولونه فهو ذكي لان الله سبحانه وتعالى هو من يعطي وهو قادر على كل شيء. لماذا لا نتكلم على الاخلاق والتربية والاحترام المغاربة شعب مربي متخلق منضبط يحترم ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا نرى سلوكات غير عادية ي كل شيء في جميع مناحي الحياة.
7 - حنا الجالية دكيين^^ شح الخميس 13 فبراير 2020 - 16:58
كما قال الاخ الدكاء هو انك تستطع تاقلم اوتواجه التحديات ماشي بالضروري ايكون عندك مستوى او ديبلوم ولكن طريقة التدبير او التواصل مع الاخر هي لي كتحدد شخصيتك. كاين بزاف تالطرق تالنمية الداتية كتقول هدا مثلا عندو ف QI 90 120 او كاين لي كيحددو بالدكاء الاصطناعي او كيدير ليك تمارين او كيشوف ردة الفعل ديالك والاستجابة مع التوقيت هدي كتسما مهارات. اما الدكاء المغربي فهو عندنا هو الفاهم ايفهم؟؟. تفاهم معيا.
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