24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/02/2020
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- إيفانكا ترامب تشيد بتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في المغرب
- الفكر الإرهابي .. والسلاح الجرثومي!
- التمويل التعاوني والتشغيل الذاتي للشباب
- سجون الأحداث.. إصلاحيات بأية مواصفات؟
- "اليربوع الأزرق" .. عندما أجرت فرنسا أول تجربة نووية بالجزائر
كوهين: الصّهيونية تدمّر اليهودية المغربية .. والنضال يحقّق الأمل (5.00)
"أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي (5.00)
خرشوش .. "عملاق مغربي" يطمح إلى الالتحاق بـ"أسود الأطلس" (5.00)
- إصابات ودماء وتحطيم سيارات في شغب "كلاسيكو" الجيش والرجاء - (130)
- "حافلات إسرائيلية" تثير زوبعة في البيضاء أمام صمت المسؤولين - (98)
- نقابات الصيادلة تنتقد تخفيض أسعار مائة دواء جديد في المغرب - (55)
- حافلات إسرائيل بالبيضاء - (47)
- وزارة التربية تخفف الاحتقان بالاستجابة لمطالب "الأساتذة المتعاقدين" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقاهي الشيشة ببني ملال
الخميس 13 فبراير 2020 - 15:05