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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحكومة وشغب الكلاسيكو

الحكومة وشغب الكلاسيكو

الخميس 13 فبراير 2020 - 19:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سكفاندري الخميس 13 فبراير 2020 - 19:18
هاته الحكومة هي بدورها خاصها تعتقل نظرا لشغب و اللامبالاة و العجرفة تجاه المواطنين الشرفاء و ليس أصحاب البطون و نظارات راي بان....اما من يتحمل مسؤولية ما حصل خلال الكلاسيكو هو الامن الوطني يحب معاقبة كل من كان يحرس بوابات الولوج.......
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3
2 - simo danmark الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
صراحة اسي الوزير ما قلتي والو....ماهي الحلول المستقبلية وماهي العقوبات الجزرية وكم من مشاغب تم القبض عليه !!!!!!!
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6
3 - متتبع الخميس 13 فبراير 2020 - 19:33
خلاصة القول : مغرب اللجان ..... بدون فائدة ترجى .
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4
4 - جمهور الخميس 13 فبراير 2020 - 19:45
المهاجرون القرويون تيولدو ويرسلو للزنقة,لا تربية ولا تكوين ففاقد الشيء لايعطيه.السلطة صارت متفرجة والسجون صارت فنادق .ابناء كازا والرباط الاصليون لايخربون
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3
5 - JDH Said الخميس 13 فبراير 2020 - 19:49
يجب معاقبة كل المحرضين بما فيهم المسؤولين عن الفرق
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-1
6 - taha الخميس 13 فبراير 2020 - 19:53
ياودي القمع والسجن هو الحل الانسب للمشاغبين لا رحمة و لاشفقة والا سنصبح مثل قندهار
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