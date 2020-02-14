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كُتّاب وآراء
تحضيرات عيد الحب
الجمعة 14 فبراير 2020 - 17:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - القنيطري الجمعة 14 فبراير 2020 - 19:03
هل تعلم أن saint Valentin يعني سيدي فلانتان !! هل تعلم أن السدات والأضرحة عادة من الثقافة الصليبيية وأن ثقافتنا بريئة منها والأدلة كثيرة آلاف المدن والقرى في أوروبا تلقي ب " سيدي " مثل saint lazare و saint Raphaël q وووو سيدي مولي سيدي .......مثل سيدي فلانتان كيف يعقل إحتفال بعيد إسمه سيدي فلانتان !!! هل تعلم أن كل المهن في أوروبا لها والي يدعون به ويلجؤون إليه !!!! الشعوذة جأتنا من الصليبيين والدليل القاطع لا يوجد في شبه الجزيرة ضريح أو والي أو سيدي فلان .....آسف أرفض الإحتفال بعيد إسمه سيدي فلان كفى شعوذة صليبية
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