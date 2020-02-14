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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حافلة تدهس طالبة

حافلة تدهس طالبة

الجمعة 14 فبراير 2020 - 20:34

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الاج الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:14
حينما تكون الحافلة تسير ويحاول أي شخص التسلق بها فهذا خطر بعينه والبحث هو الكفيل بما وقع بالضبط والله يشافيها هذه هي معانات المواطن بفاس قلة الطوبيسات وكثرة الركاب يجب إعادة النظر في هذا الأسطول
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9
2 - عيسى الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:24
و مصيبتاه و مصيبتاه الله يكون معها مسكينة الله أكبر الله يشفيها.
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9
3 - بودنيب الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:25
اييييه فين ايامك يا الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس RATUF ايام العز (تسعينيات القرن الماضي ) ، المراقبين في جميع الخطوط والتدبير الجيد ، كانت الوكالة من احسن الوكالات حتى الحافلات الي كتخدم في رقم 14 الي كتمشي لزواغة ورقم 25 لي كتمشي لبنسودة كانوا ممتازين اما دبا تمت خصخصة القطاعات الحيوية والتدبير تحت الصفر الله ارحمنا
اخوكم من الفيافي ديال بودنيب
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6
4 - ADAM الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:33
أختي لمادا سيأتي مسؤولي شركة سيتي بيس ليسألوا عن الضحية شيماء بل سيحملون المسؤولية للساىق و إنتهى الأمر عندهم
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2
5 - simo الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:33
نسأل الله الشفاء للطالبة ويجب التضامن والتكتل من طرف الطلبة والجمعيات بمدينة فاس لمآزرة الطالبة ورفع دعوى قضائية ضد شركة النقل المسؤولة على الحادث.
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2
6 - فهد الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:41
اللهم اشفها وعافيها.. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك .. آمين.
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6
7 - %%%% الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:47
conseil d amis . trouvez un bon avocat .et bon rétablissement
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8 - أم ايمن الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:49
ويييييبه مشا العز مع ماليه أما دبا طوبيسات بحال الا جابوهم من القرن 15 وزيدينها بالباريانات بحال لي دخل فشي ديوانة ولكن كولشي من الشعب ...... لأن الحق يوءخد ولا ويعطى ليك الله افاس من صحاب الشكارة
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