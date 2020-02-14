24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/02/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- احتفالية مولودية وجدة
- مكافحة العصابات تضع حدّا لإجرام شخصين بأكادير
- أزمة البحث العلمي بالمغرب: الواقع والتحديات
- لعنة "ليليث" للدّكتورة نادين طربيّه..
- في هذه الحالة .. نوم القيلولة يجلب مضار صحية للإنسان ولا يفيد!
"الصحراء" تُعيق فتح ملف ضرب منطقة الريف بالغازات الكيماوية (5.00)
بلغة الأرقام .. خمس حقائق عن نجم "أسود الأطلس" حكيم زياش (4.00)
- المالكي: البرلمان المغربي "فقير" .. وإلغاء تقاعد النواب "شعبوي" - (153)
- آباء يتهمون "المتعاقدين" بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ "الباك" - (139)
- منظمة: تركيا تكبّد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة - (74)
- ركود اقتصادي يخنق سبتة المحتلّة بعد إغلاق المنافذ الحدودية - (73)
- الحكومة ترفض فقدان مناصب الشغل بسبب اتفاق التبادل مع تركيا - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وعيد الحب
الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - مدوخ الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:45
الحب في هذا الزمن قد مات. الطمع والماديات هو من يجمع الناس. عندك المال فأنت محبوب من طرف الجميع خصوصا النساء
2 - رشيد من وجدة الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:47
الحب هو بالدرجة الاولى حب الله و رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. و حب الناس أيا كانت علاقتنا بهم بنية حبنا لهم في الله. أما ما نراه و نسمع به اليوم ما هو إلا تقليد أعمى للغرب لهدم و تحطيم أخلاقنا
3 - بنعيسى الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:51
الحب يمارس كل يوم. ..انا اعرف عدة متزوجين يحتفلون بعيد الحب في الانستيغرام والفيس أمام الناس لكن في الواقع لاحب يجمعهم فقط يعشقون هواتفهم النقالة والفوحان قدام الناس أما الواقع شيئ آخر
4 - الحقيقة المرة الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:56
بدون كذب ولا نفاق في العصر الحالي مشكتنا أننا نتزوج ولا نحب وننجب ولا نربي.
5 - حب الرمان الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:57
حب فيزيولوجي واحد في الحياة ،هو حب الشباب والباقي استيراد وماكياج .
6 - عبد الله الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:12
ا رى كثير من الناس يحتفلون لكنهم لا يعرفون شئ عن العيد المزعوم هو اصحب هذا الحدث لا يسمونه بيوم الحب وانما يوم الفلنتاين والفلنتاين هو قسيس روماني وابحثو عن القصة لتعرفوا لمزيد
7 - said الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:22
تبعية للغرب في كل شيء تأتي ايام وتمر دون أن بعيرها الناس اهتماما الا هذا اليوم المدعو عيد الحب فتعطى له أهمية. أين يوم الفلاح والمدرس وووو. بقي ان نحتفل بيوم الغلاء ويوم المحسوبية ووو
8 - هشام كولميمة الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:24
للأسف الشديد ما استنتجته من المستجوبين:يعتبرون الحب خطيءة و عيبا ههههه و بما أن احساس الحب طبيعي فهذا نفاق ليس إلا.الذي يعتبر الحب(لخوى لخاوي)(زايد ناقص)ماذا تنتظر منه؟النفاق الإجتماعي و البؤس و الفقر و الإقصاء.كل مناسبة تتيح لي التعبير عن فرحة ما أحتفل بها...كل الأعياد أحتفل بها.
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8