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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وعيد الحب

مغاربة وعيد الحب

الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:06

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مدوخ الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:45
الحب في هذا الزمن قد مات. الطمع والماديات هو من يجمع الناس. عندك المال فأنت محبوب من طرف الجميع خصوصا النساء
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16
2 - رشيد من وجدة الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:47
الحب هو بالدرجة الاولى حب الله و رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. و حب الناس أيا كانت علاقتنا بهم بنية حبنا لهم في الله. أما ما نراه و نسمع به اليوم ما هو إلا تقليد أعمى للغرب لهدم و تحطيم أخلاقنا
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19
3 - بنعيسى الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:51
الحب يمارس كل يوم. ..انا اعرف عدة متزوجين يحتفلون بعيد الحب في الانستيغرام والفيس أمام الناس لكن في الواقع لاحب يجمعهم فقط يعشقون هواتفهم النقالة والفوحان قدام الناس أما الواقع شيئ آخر
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6
4 - الحقيقة المرة الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:56
بدون كذب ولا نفاق في العصر الحالي مشكتنا أننا نتزوج ولا نحب وننجب ولا نربي.
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10
5 - حب الرمان الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:57
حب فيزيولوجي واحد في الحياة ،هو حب الشباب والباقي استيراد وماكياج .
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6 - عبد الله الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:12
ا رى كثير من الناس يحتفلون لكنهم لا يعرفون شئ عن العيد المزعوم هو اصحب هذا الحدث لا يسمونه بيوم الحب وانما يوم الفلنتاين والفلنتاين هو قسيس روماني وابحثو عن القصة لتعرفوا لمزيد
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7 - said الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:22
تبعية للغرب في كل شيء تأتي ايام وتمر دون أن بعيرها الناس اهتماما الا هذا اليوم المدعو عيد الحب فتعطى له أهمية. أين يوم الفلاح والمدرس وووو. بقي ان نحتفل بيوم الغلاء ويوم المحسوبية ووو
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0
8 - هشام كولميمة الجمعة 14 فبراير 2020 - 23:24
للأسف الشديد ما استنتجته من المستجوبين:يعتبرون الحب خطيءة و عيبا ههههه و بما أن احساس الحب طبيعي فهذا نفاق ليس إلا.الذي يعتبر الحب(لخوى لخاوي)(زايد ناقص)ماذا تنتظر منه؟النفاق الإجتماعي و البؤس و الفقر و الإقصاء.كل مناسبة تتيح لي التعبير عن فرحة ما أحتفل بها...كل الأعياد أحتفل بها.
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