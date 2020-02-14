24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لعنة "ليليث" للدّكتورة نادين طربيّه.. (5.00)

  2. "الصحراء" تُعيق فتح ملف ضرب منطقة الريف بالغازات الكيماوية (5.00)

  3. رغيب واختراق الهواتف (5.00)

  4. تحضيرات عيد الحب (5.00)

  5. ضحية شغب الكلاسيكو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفالية مولودية وجدة

احتفالية مولودية وجدة

الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:27

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - فكيكي السبت 15 فبراير 2020 - 00:14
احتفال في المستوى وحماس قوي املنا ان تسترجع ملودية وجدة شهرتها التي كانت تتمتع بها في الستينات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - وجدي مولودي السبت 15 فبراير 2020 - 00:38
الله زيد ويبارك ملوك الشرق ،اعتز بنفسي انني من مدينة وجدة الحبيبة ، رغم الإقصاء التام في جميع المجلات من طرف الحكومات لي فاتو من 1956حتى الآن،وليدات وجدة دائما هازين كرامة المدينة فوق رؤوسهم،بالتوفيق،تحيا مولودية وجدة،ليزمو،حسنية لازاري،العز الوجدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.