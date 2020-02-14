24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/02/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- احتفالية مولودية وجدة
- مفاهيم علم الأوبئة
- مكافحة العصابات تضع حدّا لإجرام شخصين بأكادير
- استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية لعامين
- أزمة البحث العلمي بالمغرب: الواقع والتحديات
"الصحراء" تُعيق فتح ملف ضرب منطقة الريف بالغازات الكيماوية (5.00)
- المالكي: البرلمان المغربي "فقير" .. وإلغاء تقاعد النواب "شعبوي" - (153)
- آباء يتهمون "المتعاقدين" بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ "الباك" - (140)
- منظمة: تركيا تكبّد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة - (75)
- ركود اقتصادي يخنق سبتة المحتلّة بعد إغلاق المنافذ الحدودية - (74)
- الحكومة ترفض فقدان مناصب الشغل بسبب اتفاق التبادل مع تركيا - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مفاهيم علم الأوبئة
الجمعة 14 فبراير 2020 - 22:55