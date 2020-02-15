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كُتّاب وآراء
تيفو عالمي في آسفي
السبت 15 فبراير 2020 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - خبير كروي السبت 15 فبراير 2020 - 20:37
حسب خبرتي هذا ما تيفو ما والو . على العموم نتمنى التوفيق للوداد ووالرجاء و بركان و اكادير
2 - تحية رجاوية السبت 15 فبراير 2020 - 21:00
تحية و تقدير لفريق اولمبيك اسفي الذي نافس اعرق الفرق العربية . مع اكتساب التجربة سيكون القادم أحلى . فريق كبير يا اولمبيك.
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