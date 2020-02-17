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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقاش في السياسة: الخليفة

نقاش في السياسة: الخليفة

الاثنين 17 فبراير 2020 - 18:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إبن القراقرة الاثنين 17 فبراير 2020 - 17:50
حياكم الله يا مولاي امحمد الحقيقة والحيقة تقال ان هذا ماتبقى من رجالات الدولة الافذاد أطال الله في عمركم لقد امتعتم المشاهدين بموقفكم ووطنيتكم .
رحم الله من لازلتم على مذبهم اوفياء أمثال سيدي علال والأستاذ العظيم سيدي امحمد بوستة إن ماابهرتم به المشاهد في لقائكم العظيم هو تلك الخاتمة التي هي عبارة عن رسالة مشفرة لكل يدبر ذلك الحزب العتيد وعلى من يهمه الأمر أن يتعض
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