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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | توقيف أنصار للجيش الملكي

توقيف أنصار للجيش الملكي

الأحد 16 فبراير 2020 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - halim الأحد 16 فبراير 2020 - 14:58
انا لست رجاويا و لا عسكريا وأحب الفرجة و كرة القدم و ما وقع في تلك المباراة لايشرف .و الأمن بمختلف هيئاته يقوم بواجبه الذي ليس بالسهل وعلينا احترامه كمغاربة واحترام ما ستسفر عنه التحريات.
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2 - محايد الأحد 16 فبراير 2020 - 15:21
انه المسرح الوطني يؤدي فصول مسرحية غير مضحكة. تمثيل وتشخيص بئيس لسيناريو معد سلفا. الامن يتحمل مسؤولية ما وقع وجمهور الرجا علما ان غالبيته همجية وغير مسؤولة لكن يبقى بعضه راق ويدفع ثمن شعاراته السياسية ختصة بكاس العرب الكل يعرف الحقيقة لا داعي لهذا الانحطاط الذوقي
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