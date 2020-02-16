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كُتّاب وآراء
فرحة العساكر
الأحد 16 فبراير 2020 - 23:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - مهاجر الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:03
برافو الجيش الملكي، ما أعجبني اليوم هو أن الفريق لم يستسلم حتى الدقيقة الأخيرة، صراحة الجيش يملك لاعبين رائعين، أظن أنه سيختتم الموسم في احد المراتب الأولى إن شاء الله
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