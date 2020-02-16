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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فرحة العساكر

فرحة العساكر

الأحد 16 فبراير 2020 - 23:16

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبوطه الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:01
دائما أنت كبير
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2 - مهاجر الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:03
برافو الجيش الملكي، ما أعجبني اليوم هو أن الفريق لم يستسلم حتى الدقيقة الأخيرة، صراحة الجيش يملك لاعبين رائعين، أظن أنه سيختتم الموسم في احد المراتب الأولى إن شاء الله
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