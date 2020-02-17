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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هزة أرضية قوية في ميدلت

هزة أرضية قوية في ميدلت

الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - jamila الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:55
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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2 - م المصطفى الاثنين 17 فبراير 2020 - 11:09
مدينة طيبة وأناسها طيبون من أمازيغ وعرب ، في تواصلهم يجمعون بين الأمازيغية والعربية بنكهة رشيدية أو مدغرية أو فيلالية.
أتمنى لجميع سكان هذه المدينة الطيبة الأمن والأمان واللطف في ما جرت به المقادر.
وما أرجوه لهذه المدينة من لطف من العلي القدير أرجوه منه سبحانه لجميع مدن المملكة من طنجة إلى الكويرة.
وجميل تحياتي لكم جميعًا من شمال فرنسا.
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