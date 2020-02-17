24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/02/2020
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- عين بلال .. جماعة فقيرة تسير في طريق التنمية بأجنحة مكسورة
- جديد عصام كمال
- هكذا يتغلغل أردوغان في إفريقيا لإحياء "إمبراطورية عثمانية بائدة"
- تزيين مدارس قروية
- ليلة صفقة القرن..
الصراعات المسلحة تفاقم الجرائم الجنائية في بلدان الأزمات العربية (5.00)
عندما دعا علال الفاسي إلى تحميل الوزراء المسؤولية أمام الشعب (5.00)
- هكذا "يتحايل" أرباب الأفران لجني الأرباح على حساب صحة المستهلك - (85)
- صاحب "صحيح البخاري" يُقاضي الدولة لمصادرة الكتاب بالمعرض - (80)
- كأس محمد السادس .. الرجاء يعود بهزيمة من مصر أمام الإسماعيلي - (74)
- هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع - (74)
- هكذا يتغلغل أردوغان في إفريقيا لإحياء "إمبراطورية عثمانية بائدة" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هزة أرضية قوية في ميدلت
الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - jamila الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:55
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
2 - م المصطفى الاثنين 17 فبراير 2020 - 11:09
مدينة طيبة وأناسها طيبون من أمازيغ وعرب ، في تواصلهم يجمعون بين الأمازيغية والعربية بنكهة رشيدية أو مدغرية أو فيلالية.
أتمنى لجميع سكان هذه المدينة الطيبة الأمن والأمان واللطف في ما جرت به المقادر.
وما أرجوه لهذه المدينة من لطف من العلي القدير أرجوه منه سبحانه لجميع مدن المملكة من طنجة إلى الكويرة.
وجميل تحياتي لكم جميعًا من شمال فرنسا.
أتمنى لجميع سكان هذه المدينة الطيبة الأمن والأمان واللطف في ما جرت به المقادر.
وما أرجوه لهذه المدينة من لطف من العلي القدير أرجوه منه سبحانه لجميع مدن المملكة من طنجة إلى الكويرة.
وجميل تحياتي لكم جميعًا من شمال فرنسا.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2