24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/02/2020
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حافلتان تتحولان إلى حجرتين دراسيتين بخريبكة
- مساعي حزب اليسار الكبير
- حريق يودي بحياة طفل داخل شقّة بمدينة سلا
- عين بلال .. جماعة فقيرة تسير في طريق التنمية بأجنحة مكسورة
- رسالة إلى المثقفين المغاربة..
الصراعات المسلحة تفاقم الجرائم الجنائية في بلدان الأزمات العربية (5.00)
الحكومة تخلف وعد تعميم المنح .. وطلبة الماستر ينددون بالإقصاء (5.00)
- صاحب "صحيح البخاري" يُقاضي الدولة لمصادرة الكتاب بالمعرض - (82)
- كأس محمد السادس .. الرجاء يعود بهزيمة من مصر أمام الإسماعيلي - (76)
- هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع - (75)
- هكذا قضت محكمة مراكش بإعادة "رجل غائب" إلى بيت الزوجية - (40)
- التوفيق: أوامر ملكية بعدم الزيادة في أسعار تذاكر السفر إلى الحج - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطلبة وحقوق الإنسان
الاثنين 17 فبراير 2020 - 16:55