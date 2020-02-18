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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الصحة والتعليم بآيت بوكماز

الصحة والتعليم بآيت بوكماز

الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 14:32

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1 - حمادي علي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 15:23
ساذج من يعتقد ان من بيدهم الامر الحقيقيون يعرفون حتى بوجود مثل هذه المناطق في البلد !!
كما ان هناك تعتيم رهيب وحصار مضروب على مناطق المغرب المنسي من طرف الاعلام الرسمي ولا يسمح بتاتًا لاَي كان اجراء أفلام وثاءقية او برامج على كيفية ومستوى عيش السكان خصوصا في الاطلس والريف والهضاب العليا والجنوب الشرقي !!
فاغلب المواطنين لا يعرفون واقع هذه المناطق
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